МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пытается стабилизироваться на положительной территории после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Цены на золото снижаются в рамках коррекции

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,04% — до 4123,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1793,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 46 копеек — до 72,43 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 83,03 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,89% — до 81,44 доллара за баррель.