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Индекс Мосбиржи пытается стабилизироваться
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Индекс Мосбиржи пытается стабилизироваться на положительной территории после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 15.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пытается стабилизироваться на положительной территории после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,04% — до 4123,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1793,75 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 46 копеек — до 72,43 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 83,03 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,89% — до 81,44 доллара за баррель.