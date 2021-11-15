МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник поднимаются, внимание трейдеров сосредоточено на макростатистике предстоящей недели, свидетельствуют данные торгов. Рубль корректирует ощутимое падение пятницы

По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 36227,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 15892,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4694,04 пункта.

На текущей неделе инвесторы ожидают публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь. Аналитики полагают, что рост розничных продаж в стране в месячном выражении ускорился до 1,1% с 0,7% в сентябре, а промпроизводство показало рост на 0,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее.

Индексы США демонстрируют рост после снижения прошлой недели в пределах 0,3-0,7%. Такая динамика была связана с опасениями рынков по поводу инфляции после публикации официальной статистики. Так, годовая инфляция в США в октябре ускорилась до 6,2% — рекорда с 1990 года.

Трейдеры обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции Tesla дешевеют на 2,1%, а за прошлую неделю бумаги компании потеряли 15,4% стоимости. Ранее основатель Tesla Илон Маск продал акции компании примерно на 5 миллиардов долларов. Позднее он намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.

Акции Boeing дорожают на 3,2%, ранее Emirates заказали у американского концерна два грузовых самолета 777 в ходе авиасалона Dubai Airshow.