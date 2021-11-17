МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются после неожиданного сокращения числа новых домов в стране, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США стабильны на нейтральном новостном фоне

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,22%, до 36061,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 15962,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4692,05 пункта.

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,52 миллиона. Прогнозировался рост показателя до 1,576 миллиона.

В последнее время динамику на рынках задают ожидания действий мировых центробанков на фоне ускоряющейся инфляции. Так, на прошлой неделе стало известно, что в октябре годовая инфляция в США достигла максимального за 30 лет значения. На этом фоне инвесторы задумались о более скором повышении ставок Федрезерва.

"На рынки продолжает влиять неопределенность относительно того, временно ли существует высокий уровень инфляции. Рынки оценивают ситуацию с инфляцией – что учтено в цене и что не учтено", — считает стратег Nordea Asset Management Себастьян Гали (Sebastien Galy), мнение которого приводит агентство Блумберг.

Трейдеры оценивают и корпоративные новости. Американская сеть магазинов Target опубликовала финансовые результаты за третий квартал. Выручка за отчетный период выросла больше прогнозов аналитиков, а чистая прибыль увеличилась почти в 1,5 раза. Тем не менее, акции компании дешевеют на 4,2%.