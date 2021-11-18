МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры.

Рубль слабеет при снижающейся нефти

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 3520,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2460,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,29%, до 25319,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,51%, до 2947,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,13%, до 7379,2 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, до 29598,66 пункта.

Новостной фон в четверг оказался довольно спокойным, поэтому инвесторы обратили внимание на американские биржи. Индексы Уолл-стрит закрыли торги среды в "красной" зоне после публикации макростатистики. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7%, до 1,52 миллиона, хотя аналитики прогнозировали рост показателя до 1,58 миллиона.

"Без позитива со стороны Уолл-стрит, с учетом довольно спокойного дня с точки зрения экономических статданных, настроения в регионе могут быть сдержанными, что приведет к снижению", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IG Ипа Дзюня Жона (Yeap Jun Rong).