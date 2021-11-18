МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющих металлов и негатива на зарубежных площадках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.47 мск снижался на 0,31%, до 4136,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,22%, до 1780,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 69 копеек, до 73,19 рубля, курс евро — на 1,13 рубля, до 83 рублей.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в четверг демонстрирует волатильность и к текущему моменту перешел к росту, поднимаясь на 0,35% — до 80,56 доллара за баррель.

Большинство драгоценных и цветных металлов снижается до 1,13%, европейские индексы теряют до 0,27%.

Негативный фон сформировался динамикой азиатских индексов, а также дешевеющими сырьевыми контрактами, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Мечела" ощутимо упали после публикации данных о снижении добычи и оценки потерь от действия временных пошлин на экспорт металлопродукции. К текущему моменту акции металлургической компании дешевеют на 6,89%, в четверг они максимально падали на 10,3%, до 131 рубля – минимума с 22 сентября.

Группа "Черкизово" опубликовала позитивные результаты по МСФО за третий квартал. Акции компании заметно корректируются вниз на 2,37% после отчетности.

Акции "Газпром нефти" умеренно снижаются на 0,85%, несмотря на позитивную отчетность по МСФО за девять месяцев текущего года. Бумаги компании теряют в цене, как и большинство акций нефтяного сектора: давление оказывают снижающиеся котировки нефти.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,406 миллиарда рублей. Впрочем, малоликвидные акции банка снижаются на 1,64%.

В лидерах роста – акции ММК (3,57%), "Алросы" (2,12%), "Северстали" (1,42%), НЛМК (1,41%) и акции "Детского мира" (1,29%).

Акции "Газпрома" продолжили дорожать на заявлениях, что "Северный поток-2" технически готов к запуску, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Также котировки поддерживает заявление депутата бундестага ФРГ РИА Новости о том, что запуск "Северного потока-2" возможен в апреле-мае 2022 года. К текущему моменту акции "Газпрома" поднимаются на 1,4%.

ПРОГНОЗЫ

Восстановление нефтяных котировок помогло бы российским акциям до конца недели также отвоевать часть утерянных позиций, но даже в этом случае отскок будет носить технический характер, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Ближайшие сопротивления у нас остаются на вершинах текущей недели: 4162 пункта у индекса Мосбиржи и 1813 пунктов у индекса РТС. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат повышаться, мы уже до конца недели сессии можем проверить на прочность эти технические препятствия", — добавляет он.