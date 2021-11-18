МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг преимущественно растут на фоне публикаций отчетов крупных компаний, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,09% — до 35897,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,29% — до 15967,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4697,34 пункта.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетностей. Акции американских розничных сетей Macy и Kohl дорожают на 10,1% и 5,1% соответственно после публикации финансовых результатов, которые оказались лучше прогнозов.

Тем временем акции Alibaba падают в цене на 8,4% на торгах в Нью-Йорке после того, как компания сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2021-2022 фингода на 33,9%, до 7,839 миллиарда долларов.

"Мы находимся в неприятном положении, когда инфляция влияет на настроения потребителей", — сказал главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal. В то же время аналитик полагает, что это временная ситуация, и компании могут показать хороший рост выручки в текущем году.

Инвесторы оценивают и статистику по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 268 тысяч. Аналитики полагали, что показатель снизится до 260 тысяч.