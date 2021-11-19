МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Американские биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на очередных рекордах, свидетельствуют результаты торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

Индекс общего рынка S&P 500 повысился в четверг на 0,34% до 4704,54 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,45% до 15993,71 пункта, а промышленный DJIA снизился на 0,17% до 35870,95 пункта.

Торги идут на традиционном фоне последних недель — опасениях инфляции и корпоративных ответах технологических компаний.