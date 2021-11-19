МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно опускаются в пятницу вслед за европейскими биржами, которые днём перешли в "красную" зону, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с ковидом, свидетельствуют данные торгов. Французский индекс CAC 40 обновил исторический максимум

По состоянию на 15.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,49% — до 35636 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4692 пунктов. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,41%, до 16548,5 пункта.

Инвесторы обратили внимание на динамику европейских бирж, которые теряют, отходя от максимумов, достигнутых ранее в пятницу, причём что касается французского индекса, то он успел поставить исторический рекорд стоимости.

В ряде европейских стран наблюдается всплеск заболеваемости ковидом. Так, например, заболеваемость в Германии в последние недели находится на самом высоком уровне. Сезонный рост числа заражений может привести к перебоям с поставками товаров и введению новых ограничений, которые нарушат восстановление экономики. Так, канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, общенационального локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Не исключил подобного и и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Поскольку коронавирус в Европе распространяется, ограничения ужесточаются в Германии и Австрии, все признают, что дела могут идти не так. Это влияет на настроения как на рынках, так и в домохозяйствах", — считает стратег Nordea Asset Management Себастьян Гали (Sebastien Galy), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

При этом фьючерс на "технологичный" NASDAQ заметно прибавляет, с учётом того, что все эти меры приводят к дополнительному спросу на продукцию сферы информационных технологий, такую как средства связи, развлечений и прочее.