МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник преимущественно снижаются в ожидании статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы заметно снижаются на общерыночном негативе

По состоянию на 16.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 35596 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,05%, до 4677,5 пункта. Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшался на 0,23%, до 16344,75 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании публикации важной статистики из США. Так, в среду станет известна вторая оценка по динамике ВВП страны за третий квартал. Аналитики ожидают замедление роста до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 6,7% во втором квартале, первая оценка предполагала рост на 2%.

Кроме того, давление на фьючерсы оказывают корпоративные новости по США. Акции Zoom Video Communications на предторгах снижались на 9,17% после того, как фирма сообщила о замедлении роста продаж.