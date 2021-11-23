МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций стремительно восстанавливается после падения утром во вторник и в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном снижаются

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.45 мск рос на 1,6%, до 3934,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,49%, до 1652,39 пункта.

На утренних торгах индекс Мосбиржи падал до 3776,61 пункта – до минимумов с августа текущего года, РТС опускался до 1586,65 пункта, обновив минимум с июля 2021 года.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 25 копеек, до 75,07 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 84,45 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,61% — до 80,19 доллара за баррель.

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Торги в России во вторник начались с резкой просадки индексов и рубля, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Внешний фон, естественно, подобной динамике не способствовал, а причины остаются в плоскости восприятия инвесторами проблем геополитики. Однако постоянные разговоры на темы "агрессивных" действий РФ в каком-либо направлении подтверждений не получают, а по сей причине распродажи активов могут быть неоправданными", — говорит он.

После падения началось столь же стремительное восстановление, и российские индексы вышли в солидный плюс к середине дня, добавляет аналитик.

"В техническом плане, индекс Мосбиржи пробивал зону поддержки 3800-3820 пунктов, но достаточно бодро вернулся выше этих значений, поэтому пробой пока стоит отнести к ложным. Фактически, индекс Мосбиржи совершил коррекцию почти на 10,5% от своих максимальных значений, что сняло какую-либо перекупленность и открывает путь к восстановлению", — считает Кочетков.

"Распадская" (+9,24%) во вторник подскочила без конкретных фундаментальных новостей. Причиной повышенного интереса к бумагам, однако, может стать назначенное на среду заседание совета директоров по дивидендам за девять месяцев текущего года", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах роста также акции "Белуги" (7,66%), расписки Qiwi (5,99%), акции "Нижнекамскнефтехима" (5,93%), ВСМПО-Ависма (5,9%), "Газпрома" (4,67%), а также акции "Эн+ Групп" (4,24%), обыкновенные акции "Мечела" (3,98%), акции "Новатэка" (3,86%), обыкновенные акции Сбербанка (3,822%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,58%).

Компания "Полюс" (-0,93%) отчиталась по МСФО за 9 месяцев текущего года.

"Опубликованные результаты поддерживают наш позитивный взгляд на бизнес "Полюса". До конца года ожидаем рост стоимости золота вплоть до 1900 долларов за тройскую унцию, что благоприятно скажется на финансовых показателях компании за четвертый квартал. Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "Полюса" с целевой ценой 18634 рубля, что предполагает потенциал роста на 23% исходя из текущих котировок", — говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

В лидерах снижения также акции ОГК-2 (-3,61%), ПИКа (-3,58%) и акции Petropavlovsk (-2,88%).

ПРОГНОЗЫ

О стабильности настроений, однако, пока говорить не приходится, отмечает Кожухова. Кроме того, риски реализации стратегических резервов нефти крупнейшими экономиками стали реальностью и, хотя во многом уже были отыграны, все же предвещают увеличение предложения на нефтяном рынке, добавляет она.

Если внешняя ситуация продолжит улучшаться, а геополитический фактор хотя бы проявит признаки стабилизации, мы можем продолжить возвращать утраченные позиции, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ближайшей целью коррекции вверх индекса Мосбиржи может стать уровень 3960 пунктов, индекса РТС — отметка 1667 пунктов, считает аналитик.