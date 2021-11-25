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Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга по основным биржевым индексам на фоне стабильной нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 25.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга по основным биржевым индексам на фоне стабильной нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,7% — до 3979 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1682 пунктов.
Стоимость нефти марки Brent при этом теряет в пределах 0,15% — до 82,14 доллара за баррель.