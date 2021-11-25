МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга по основным биржевым индексам на фоне стабильной нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,7% — до 3979 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1682 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent при этом теряет в пределах 0,15% — до 82,14 доллара за баррель.