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2022
https://1prime.ru/Index/20220124/835870699.html
Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов
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Российский рынок акций в понедельник продолжает падение — долларовый индекс РТС теряет уже более 8% и опустился ниже 1300 пунктов, впервые с 1 декабря 2020 года, следует из данных... ПРАЙМ, 24.01.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжает падение — долларовый индекс РТС теряет уже более 8% и опустился ниже 1300 пунктов, впервые с 1 декабря 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Индекс РТС к 13.50 мск падает на 8,15%, до 1287,65 пункта.
Рублевый индекс Мосбиржи падает на 6,59%, до 3212,46 пункта.