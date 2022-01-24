МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжает падение — долларовый индекс РТС теряет уже более 8% и опустился ниже 1300 пунктов, впервые с 1 декабря 2020 года, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС к 13.50 мск падает на 8,15%, до 1287,65 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи падает на 6,59%, до 3212,46 пункта.