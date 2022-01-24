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2022
https://1prime.ru/Index/20220124/835870838.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов
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Российский рынок акций в понедельник усиливает падение на росте геополитических рисков — индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года, следует из... ПРАЙМ, 24.01.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник усиливает падение на росте геополитических рисков — индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.04 мск падал на 7,46% — до 3182,37 пункта. Ранее опускался до 3159,23 пункта — минимума с 8 декабря 2020 года.
Долларовый индекс РТС к 14.04 мск падал на 9,34% — до 1270,97 пункта.