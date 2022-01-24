МОСКВА. 24 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник усиливает падение на росте геополитических рисков — индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.04 мск падал на 7,46% — до 3182,37 пункта. Ранее опускался до 3159,23 пункта — минимума с 8 декабря 2020 года.

Долларовый индекс РТС к 14.04 мск падал на 9,34% — до 1270,97 пункта.