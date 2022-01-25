МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут более чем на 1% на данных о неожиданном повышении впервые за полгода индекса делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрыли торги сильным падением на уходе от риска

По состоянию на 12.48 мск немецкий индекс DAX подскакивает на 1,06%, до 15169,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,25%, до 6872,84 пункта, британский FTSE 100 — на 1,05%, до 7373,1 пункта.

По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии вырос, впервые за полгода, до 95,7 пункта с уровня декабря в 94,7 пункта. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне декабря. Также и индекс экономических ожиданий вырос до 95,2 с 92,7 пункта. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 93 пунктов.

Кроме того, за счёт увеличения цен на нефть более чем на 1% бумаги, в частности, британской BP дорожают на 2,3%, англо-голландской Shell — на 2,5%, французской TotalEnergies — на 1,45%.

Основным событием для инвесторов мира также остается заседание Федеральной резервной системы США, результаты которого будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут решения регулятора относительно дальнейшего монетарного курса.

"На данный момент, вероятно, будет преобладать волатильность, поскольку напряженность в отношениях между Россией и Украиной тревожит настроения инвесторов, а предстоящее заседание Федеральной резервной системы, вероятно, окажет серьезное влияние в краткосрочной перспективе", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).