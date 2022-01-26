МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду днем растут на 2%, продолжая восстанавливаться после падения на 2-3% в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на торгах

По состоянию на 13.52 мск немецкий индекс DAX рос на 2,16% — до 15450,5 пункта, французский CAC 40 — на 2,13%, до 6983,84 пункта, британский FTSE 100 — на 1,72%, до 7497,07 пункта.

В понедельник европейские индексы потеряли 2-3%. Инвесторы отказывались от риска перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, ожидая, что регулятор ужесточит монетарную политику.

Однако уже во вторник рынок перешел к коррекционному росту. Опасения излишне "ястребиных" действий ФРС ослабели. По данным CME Group, по состоянию на среду 94,4% аналитиков ожидают, что ФРС на январском заседании не будет повышать ставку и пока сохранит ее на уровне 0-0,25% годовых. Итоги заседания будут опубликованы позднее в среду.

Вместе с тем аналитики отмечают, что сроки повышения ставки остаются главным вопросом для инвесторов. "Большой вопрос для трейдеров и инвесторов на этой встрече заключается в том, увеличит ли ФРС базовую процентную ставку четыре раза в этом году, и когда произойдет первое повышение", — сказал агентству Франс Пресс главный рыночный аналитик Avatrade Наим Аслам (Naeem Aslam). Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно

Кроме того, оптимизм инвесторов отчасти поддержала статистика из Франции. Индекс доверия потребителей в стране в январе снизился до 99 пунктов со 100 пунктов в декабре. При этом аналитики ожидали снижения до 98 пунктов.

Поддержку фондовым индексам также оказывает рост стоимости акций нефтяных компаний, которые дорожают вслед за нефтью. Цена нефти марки Brent растет на 0,73% — до 87,81 доллара за баррель. На этом фоне акции британской BP дорожают на 3,6%, англо-голландской Shell — на 4,3%, французской TotalEnergies — на 2,6%.