МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы активно растут во вторник, трейдеры находятся в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи почти закрыл потери с начала недели

По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,29% — до 34740,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,52%, до 13880,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,72%, до 4431,53 пункта.

Позднее в среду будут опубликованы итоги январского заседания Федрезерва. Аналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, однако может объявить о завершении программы выкупа активов. Затем внимание инвесторов будет обращено к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором они надеются найти подсказки относительно сроков повышения ставки.

Аналитики UniCredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают от ФРС заявлений либо о том, что уровень занятости почти достиг своего максимума, либо о том, что экономика страны восстанавливается в соответствии с ожиданиями, и это создает подходящие условия для повышения ставки. Кроме того, эксперты ожидают от Пауэлла сигналов, указывающих на начало повышения ставки в марте.

Оптимизма также добавляет статистика по стране. Продажи новых домов в США в декабре выросли на 11,9% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 811 тысяч, аналитики прогнозировали рост только до 760 тысяч.