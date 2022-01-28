МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги без единой динамики — некоторые скорректировались примерно на 2% после заметного падения ранее, но в Китае инвесторы были осторожны перед новогодними каникулами, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,97%, до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — менее чем на 0,01%, до 2262,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 23522,5 пункта.

Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,87%, до 2663,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,19%, до 6988,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,09%, до 26717,34 пункта.

В четверг азиатские индексы упали на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор тогда объявил, что с учетом высокой инфляции и ситуации на рынке труда время для повышения учётной ставки может наступить уже скоро. Такая ситуация означает снижение притока ликвидности на финансовые рынки, в том числе в Азию со стороны американцев.

Индексы Китая и Гонконга при этом снова закрылись в минусе — перед долгими каникулами в связи с Новым годом по лунному календарю.

В этот период в отдельные дни также будут выходные на бирже Южной Кореи. В связи с этим объем торгов, как ожидается, будет снижен.