МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем продолжает расти на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи прибавляет почти 1% и приближается к круглой отметке 3600 пунктов, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на торгах

"Инвесторы продолжают покупать, пользуясь сглаженным геополитическим фоном и общим интересом к риску на мировых рынках капитала", — говорит старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев.

Индекс Мосбиржи к 14.27 мск растет на 0,97% — до 3564,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,12%, до 1465,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 70 копеек — до 76,62 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 86,36 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется без существенных изменений, в районе 89,1 доллара за баррель, находясь недалеко от недавно достигнутых максимумов этого года. Европейские фондовые биржи уверенно растут. Фьючерсы на американские индексы колеблются в легком минусе после значительного роста последних двух торговых дней.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Аномальный рост показывают бумаги "Квадры": обыкновенные акции растут на 60,15%, а префы – на 39,81%.

В понедельник группа "Онэксим" объявила о продаже структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры". Сделка была закрыта в тот же день.

Также в лидерах роста – расписки ЦИАН (+11,41%), Ozon (+4,35%) и акции "Акрона" (+5,52%).

Динамику значительно хуже рынка демонстрируют бумаги ВТБ (-1,61%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,45%) и "Аэрофлота"(-1,48%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи продолжает преодолевать ближайшие сопротивления, и следующим техническим препятствием может выступить уровень 3600 пунктов. Если мировые рынки возобновят рост, а фактор геополитики не ухудшится, мы можем попытаться преодолеть этот уровень уже сегодня", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" также ожидает, что основной рублевый индекс попытается протестировать уровень 3600 пунктов.

Ксения Лапшина из "Финама" в свою очередь говорит, что с точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи продолжает отскок от локального минимума на улучшении внешнего фона, но может встретить сопротивление вблизи 3720 пунктов.