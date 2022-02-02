МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды показывает умеренный рост вслед за дорожающей нефтью и американскими фьючерсами, следует из динамики торгов на Московской бирже. Золото слабо дешевеет в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,78% — до 3576,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1469,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 15 копеек, до 76,66 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 86,36 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0,15%, до 89,29 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,5%.

В лидерах роста — расписки VK (+2,19%), "Циана" (+4,17%) и акции "Акрона"(+2,71%).

"Индекс Мосбиржи уперся в зону технического сопротивления 3580–3595 пунктов. В случае преодоления этих рубежей далее цели сместятся ближе к 3680–3720 пунктов. При этом отмечу, что скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка", — считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы тяготеют к росту, в умеренном плюсе рынок нефти. Эксперт прогнозирует, что индекс Мосбиржи попытается продвинуться к отметке 3600 пунктов.

Старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев добавляет, что геополитическая премия практически отыграна российским рынком акций и для продолжения подъема нужны новые драйверы роста.