МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии в среду показали рост более чем на 1% вслед за положительной динамикой индексов Уолл-стрит, а также оценивая корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно растет

По итогам торгов среды японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,68%, до 27533,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,17%, до 7087,7 пункта.

Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем и празднованием Нового года по лунному календарю.

В предыдущие прошедшие торги гонконгский Hang Seng Index вырос в понедельник на 1,07%, до 23802,26 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы снижением на 0,97%, до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87%, до 2663,34 пункта.

В среду фондовые индексы США показали рост на 0,7-0,8%, что поддержало склонность трейдеров к риску.

Инвесторы также обратили внимание и на корпоративные новости. Так, акции Sony подорожали на 4,9% после публикации финотчета: в третьем квартале 2021-2022 фингода чистая прибыль и выручка выросли на 11,4% и 12,5% соответственно. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли до 860 миллиардов иен (7,5 миллиарда долларов) с ожидавшихся в октябре 730 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов).