МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду торгуются в зеленой зоне: инвесторы оценивают финансовые результаты компаний, которые превзошли ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи перешел к сдержанному снижению

По состоянию на 15.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,12%, до 35317 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,53%, до 15223, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 4568,25 пункта.

Инвесторы продолжают следить за финансовыми итогами американских компаний. В ночь на среду Alphabet Inc., владеющий компанией Google, сообщил, что получил в 2021 году прибыль в 76 миллиардов долларов, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя годичной давности. Квартальная выручка увеличилась на 32%, до 75,3 миллиарда долларов, в то время как аналитики прогнозировали ее рост до 72,2 миллиарда долларов.

Кроме того, компания сообщила, что проведет "сплит" акций в соотношении 20 к 1. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 10%.

Ценные бумаги автогиганта General Motors дорожают на предторгах 2,6% после того, как компания сообщила об увеличении чистой прибыли за 2021 год в 1,6 раза, до 10 миллиардов долларов. А PayPal отчитался о сокращении прибыли за год на 1%, а за четвертый квартал — на 49%; акции компании дешевеют на 17%.

В то же время инвесторы ожидают публикации данных об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за январь. Ожидается, что показатель вырос на 207 тысяч после роста в декабре на 807 тысяч.