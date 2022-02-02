МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно растут на результатах продолжающегося сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов. Золото умеренно дорожает на торгах

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,37%, до 35463,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,77%, до 14456,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 4568,2 пункта.

В ночь на среду Alphabet Inc., владеющий Google, сообщил, что получил в прошедшем году прибыль в 76 миллиардов долларов, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя годичной давности. А квартальная выручка увеличилась на 32%, до 75,3 миллиарда долларов, в то время как аналитики прогнозировали ее рост до 72,2 миллиарда. Позднее компания объявила о "сплите" акций в соотношении 20 к одному. На этих новостях акции Alphabet дорожают на 9,4%.

Американский автогигант General Motors сообщил об увеличении чистой прибыли за 2021 год в 1,6 раза, до 10 миллиардов долларов, ценные бумаги компании растут в цене на 0,5%.

Тем временем число рабочих мест в частных компаниях США в январе снизилось впервые более чем за год — на 301 тысячу.