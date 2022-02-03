МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг на утренней торговой сессии продолжает снижение под давлением негативного внешнего фона, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) опустился ниже 3500 пунктов, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи Азии в основном снижаются

Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.48 мск падал на 1,19% — до 3501,73 пункта. Ранее он проваливался до 3498,17 пункта — минимума с 31 января.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,42%, до 89,09 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США существенно снижаются.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09.50 до 18.50 мск, — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).