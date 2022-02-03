МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга показывает значительное снижение более чем на 1% вслед за нефтью и американскими фьючерсами, индекс Мосбиржи колеблется около уровня 3500 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже. "СПБ Биржа" отчиталась о торговле иностранными бумагами в январе

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.29 мск снижается на 1,3% — до 3497,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,66%, до 1439,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время повышается на 53 копейки, до 76,57 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 86,42 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,23%, до 89,26 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы существенно снижаются.

В лидерах падения — расписки VK (-4,89%) и TCS Group Holding (-3,57%), в которую входит "Тинькофф банк", акции ПИКа (-3,74%) и "Яндекса" (-2,37%).

"Новости, касающиеся геополитических событий, постепенно теряют значимость в плане влияния на биржевые котировки, так как общая ситуация практически не меняется. Однако это временная ситуация. Любые существенные признаки сближения позиций России и западных стран или же эскалации могут вызывать сильные колебания", — считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Фьючерсы на основные американские индексы находятся в ощутимом минусе, падая ввиду разочаровавших новостей от Meta (ранее Facebook – ред.), под давлением ключевые биржевые индикаторы в Азии, фьючерсы на европейские индексы и цены на нефть", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Локтюхов видит риск ухода индекса Мосбиржи ниже 3500 пунктов на явном ухудшении внешней конъюнктуры.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" также прогнозирует, что индекс Мосбиржи имеет все шансы уйти под отметку 3500 пунктов, что лишь заставит многих инвесторов активнее фиксировать прибыль.

Однако Виталий Манжос из компании "Алго капитал" считает, что утреннее ухудшение внешнего фона пока не настолько серьезно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний.