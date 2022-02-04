МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы демонстрирует рост примерно на 1%, пытаясь компенсировать потери четверга, когда индекс Мосбиржи упал в основные торги более чем на 2%, вслед за мировыми площадками, следует из динамики торгов на Московской бирже. Биржи АТР растут в ожидании коррекции на американских рынках

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышается на 0,97%, до 3505,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,33%, до 1451,09 пункта. В значительном плюсе торгуются расписки VK (+2,39%), Ozon (+3,95%) и акции "Яндекса" (+2,42%).

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 35 копеек, до 76,10 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 87,20 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,34%, до 91,4 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются с заметным повышением. В четверг американские фондовые индексы завершили торги существенным падением.

"Сегодня с утра ситуация резко улучшилась: более процента растут американские фьючерсы, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, дороже 91 доллара за баррель стоит нефть", — поясняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Ситуация на рынке нефти остается крайне благоприятной, обращает внимание Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". "В частности, сохраняется потенциал для положительной переоценки практически у всех представителей сектора. Положительный взгляд выделяем по "Лукойлу", "Роснефти", "Татнефти", — добавляет Карпунин.

Однако увлекаться покупками опасно, велика вероятность того, что рынок в России начал формировать вторую волну снижения, кроме того, сегодня пятница, а политическая ситуация не способствует активному переносу длинных позиций через выходные, считает Антонов. И некоторое влияние на этот рынок может оказать публикация ряда январских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда США (16.30 мск), заключает Виталий Манжос из компании "Алго капитал".