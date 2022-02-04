МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показали рост, мировые рынки также склонны к росту после недавней распродажи в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повышается на 1%

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,14%, до 24549,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,57%, до 2750,26 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, до 7120,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,73%, до 27439,99 пункта.

Биржи материкового Китая закрыты на новогодние каникулы. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил последние торги — пятницы, 28 января — снижением на 0,97%, до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта.

В четверг основные американские фондовые индексы продемонстрировали снижение, при этом самое заметное показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,74%. Волатильность была вызвана падением стоимости акций Meta, котировки которой обвалились на 26% после того, как она объявила о первом в истории сокращении клиентской базы своей соцсети Facebook.

Однако в ночь на пятницу сильный отчет опубликовал онлайн-ритейлер Amazon. На предторгах его акции дорожают на 14,3%. В свою очередь, фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу растут на 0,4-1,6%, европейские индексы в основном также дорожают, что поддерживает торги в Азии.

Объем торгов в АТР на неделе был снижен из-за празднования Нового года по лунному календарю в Китае и некоторых других странах региона. Hang Seng показал заметный рост после нескольких выходных дней.