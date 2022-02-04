МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу откликнулись умеренно негативно на данные о розничных продажах в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР выросли

По состоянию на 13.49 мск британский FTSE 100 растёт на 0,3%, достигая 7551,05 пункта, французский CAC 40 — опускается на 0,46%, до 6973,44 пункта, немецкий индекс DAX падает на 1,15%, до 15191,95 пункта.

Розничные продажи в еврозоне в декабре в месячном выражении упали на 3%, в то время как аналитики ожидали снижения только на 0,5%. А в годовом исчислении показатель поднялся на 2% вместо ожидаемых 5,1%. До выхода этой статистики FTSE 100 рос на 0,5%, CAC 40 снижался на 0,3%, DAX опускался на 0,8%.

Индекс нефтегазового сектора Европы при этом поднимается на 1,6% из-за удорожания нефти на 1,4%. Котировки нефти находятся на рекордных уровнях с октября 2014 года. Бумаги британской BP дорожают на 2,8%, Shell — на 3,1%, TotalEnergies — на 2,2%.