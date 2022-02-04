МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после публикации данных о безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Биржевая цена авиакеросина вновь обновила исторический максимум

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,21%, до 35037,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 13863 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4467,2 пункта.

Безработица в США в январе неожиданно выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч при прогнозе роста на 150 тысяч.

Такие данные служат для инвесторов еще одним доказательством, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою ставку уже на мартовском заседании. По итогам февральского заседания регулятор отметил, что в условиях высокой инфляции и сильного рынка труда наступает подходящее время для повышения ставки.

"Теперь мысли обратятся к влиянию инфляции и тому, как скоро и как жестко будет действовать ФРС", — заявил газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл (Neil Birrell).