МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут в ожидании публикации ряда финотчетов европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов на рекордно дорогой нефти

По состоянию на 11.39 мск британский FTSE 100 растёт на 0,09%, достигая 7515,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 6960,48 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,2%, до 15122,74 пункта.

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается положительная динамика в преддверии публикации финансовых результатов таких компаний, как Equinor, Maersk, Metro AG, Societe Generale, TotalEnergies. Финансовые результаты помогут сформировать оценку влияния пандемии коронавируса на состояние экономики.

Кроме того, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США, которая может повлиять на настроения на мировых рынках. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до 7,3% с 7% месяцем ранее.

"Поскольку мы смотрим вперед на предстоящую неделю, инфляционные ожидания для экономики США, вероятно, столкнутся с новым вызовом после публикации индекса потребительских цен США за январь в четверг, который, как ожидается, вырастет. Сегодняшнее открытие Европы выглядит позитивным", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).