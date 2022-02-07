МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не показывают единой динамики, трейдеры находятся в ожидании данных по инфляции в стране и финансовых отчетов крупных компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи растерял почти весь рост

По состоянию на 17.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07%, до 35066,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,15%, до 14121,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,03%, до 4499,69 пункта.

В центре внимания инвесторов будет статистика о потребительских ценах в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

Кроме того, на неделе рынки будут следить за продолжающимся сезоном отчетности. Свои финотчеты обнародует еще ряд компаний, среди которых Uber, PepsiCO, Coca-Cola и Twitter.

"Оптимистичные отчеты остаются утешающими данными и подтверждают идею о том, что в настоящее время на финансовых рынках мы наблюдаем минимумы", — цитирует агентство Market Watch рыночного стратега RBC по США Лори Кальвасину (Lori Calvasina).