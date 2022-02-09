МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на сильных финансовых отчетностях компаний, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрыли торги во вторник разнонаправленно

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4% — до 3466,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,88%, до 2300,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,98%, до 24811,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 2771,52 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,09%, до 27589 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 7249,1 пункта.

Инвесторы в Азии на этой неделе следят за публикацией финансовых отчетов компаний в надежде получить представление о влиянии пандемии коронавируса на состояние экономики. Днем ранее о чистой прибыли против убытка годом ранее сообщил японский автопроизводитель Nissan Motor. На этом фоне акции компании растут почти на 5%.

В среду ожидается публикация финотчетности Toyota Motor и Honda Motor.

Кроме того, по словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, акциям сектора недвижимости может помочь ослабление ограничений на одобрение ипотечных кредитов в Китае.