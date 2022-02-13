МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Дискуссии вокруг ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и напряженность на Украине могут встряхнуть рынки на предстоящей неделе, пишет CNBC.

В частности, дебаты по процентным ставкам снова начнут доминировать на рынках на новой неделе февраля. Инвесторы ожидают указаний от должностных лиц ФРС по вопросу курса повышения ставок центральным банком в текущем 2022 году.

На рынки также будут давить опасения напряженности в отношениях между Россией и Украиной. если в пятницу, 11 февраля, биржи в США закрылись в минусе, то на новой неделе этот тренд, по мнению специалистов, может продолжиться.

Важными релизами для бирж также станут новые данные по инфляции цен производителей во вторник и протокол заседания ФРС в среду.

Акции, вероятно, будут волатильными.

На прошлой неделе рынки наблюдали резкий рост доходности облигаций после того, как высокие показатели инфляции в четверг перевернули многие прогнозы Уолл-стрит относительно повышения процентных ставок.

Другой фактор: предупрежденеи Белого дома в пятницу о возможном вторжении России на Украину во время Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Китае. США и Великобритания призвали своих граждан покинуть Украину.

"Я думаю, что ФРС держит всех в напряжении, и это усугубит эту напряженность. Таким образом, у нас была трехнедельная передышка в доходах от макроэкономики. Мы обратились к микро, и на этой неделе нам напомнили, что сезон заработков в значительной степени закончился, и все макроэкономические проблемы снова имеют значение ", — считает Питер Буквар, директор по инвестициям в Bleakley Advisory Group.

"До сих пор я бы сказал, что все дело было в денежно-кредитной политике. Это добавляет дополнительную неизвестность в работу", — в свою очередь обратил внимание Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex. Он добавил, что укрепление доллара и цен на нефть проходят на фоне распродажи акций.

Даже в отсутствие новых факторов инвесторы сохранят нервозность на следующей неделе.