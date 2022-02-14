МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% — до 3441,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 2257,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,24%, до 24595,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,68%, до 2701,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,16% — до 7228,5 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,19% — до 27090,5 пункта.

Американские фондовые рынки завершили торги пятницы снижением на 1-2%. Такому пессимизму способствовали перспективы резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США на фоне рекордного с 1982 года ускорения инфляции в стране.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за геополитической напряженностью между Украиной и Россией. "Участники рынка могут воздержаться от принятия дополнительных рисков в свете огромной неопределенности в отношениях между Украиной и Россией", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики IG.