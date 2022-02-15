МОСКВА, 15 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовый рынок США в понедельник снизился по итогам уже третьей сессии подряд, поскольку инвесторы готовились к возможной войне между Россией и Украиной. Кроме того, участники рынка следили за сигналами о том, что Федеральная резервная система США может нарастить темпы повышения процентных ставок. Индексы США снижаются на общем рыночном негативе

В течение нескольких недель вялотекущий конфликт на Украине, казалось, почти не влиял на Уолл-стрит, но после предупреждения Белого дома о том, что Россия может вторгнуться в страну в любой момент, фондовые индексы упали. Котировки акций и рынок облигаций реагировали резкими колебаниями на новостные заголовки об Украине и дипломатических усилиях по разрешению конфликта.

Dow Jones Industrial Average просел на 171,89 пункта, или 0,5%, до 34566,17 пункта. В течение дня индекс снижался более чем на 400 пунктов, однако затем частично отыграл потери.

S&P 500 опустился на 16,97 пункта, или на 0,4%, до 4401,67 пункта. Индекс широкого рынка за последние три сессии потерял более 4,0%, что стало самым резким трехдневным снижением с октября 2020 года.

Nasdaq Composite завершил день без особых изменений, утратив 0,24 пункта, или менее 0,1%, и достигнув 13790,92 пункта.

Другие фондовые индексы также оказались под сильным давлением в свете угрозы войны на территории Украины. Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 1,8%. Потери индекса сократились после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным отметил, что Москве стоит продолжить переговоры с США и их союзниками.

Доходность гособлигаций колебалась ввиду быстрого изменения ситуации. Доходность 10-летних казначейских облигаций США изначально снижалась, пока инвесторы искали убежища, а потом отскочили на фоне высказываний Лаврова. Доходность 10-летних бумаг выросла с пятничного уровня 1,951% до 1,995%.

Москва отрицает намерения вторгнуться на территорию Украины, но стала активнее наращивать концентрацию военных, которые сосредоточены по трем сторонам у границ страны. Госдепартамент США в понедельник объявил о переносе посольства из Киева во Львов, находящийся вблизи границы с Польшей, сославшись на растущее военное присутствие России.

В этом году по рынкам акций нанесли удар перспективы повышения процентных ставок ФРС США. Центробанк страны готовится увеличить стоимость заимствований для борьбы с инфляцией, темпы которой достигли максимума за сорок лет, и свернуть программу стимулирования, благодаря которой рисковые активы росли основную часть последних двух лет.

Глава ФРС–Сент-Луис Джеймс Буллард в понедельник в интервью CNBC заявил, что ФРС стоит приступить к запланированному повышению ставок для борьбы с превосходящей ожидания инфляцией. Он предупредил, что на карте стоит доверие к центробанку. Кроме того, глава ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что ФРС следует рассмотреть возможность продажи облигаций из своего портфеля активов, чей размер составляет 9 трлн долларов.

Цены на нефть достигли новых многолетних максимумов из-за опасений насчет того, что военные действия ограничат поставки российской нефти на мировые рынки. Баррель марки Brent подорожал на 2,2%, до 96,48 доллара, максимума с 2014 года.

Цены на природный газ, крупнейшим поставщиком которого является Россия, повышаются по обе стороны Атлантики. В США газ подорожал на 6,4% до 4,195 доллара за миллион британских тепловых единиц. В Европе, сильно зависящей от поставок российского газа, значительная часть которого поступает через Украину, газ подорожал на 4,3%.

Котировки палладия, металла, который активно используется в автомобильной отрасли и большими объемами производится в России, поднялись примерно на 7,0%.

Инвесторы говорят, что им сложно вести торги в свете украинской ситуации, поскольку у них нет особой информации насчет вероятности вторжения, характера и степени ответа Запада. Если Москва пойдет в наступление, а США с союзниками ответят санкциями, конфликт может повилять на мировую экономику и рынки непредсказуемым образом.

Учитывая позицию России как сырьевой державы, возможным последствием может быть рост цен на энергоносители, из-за чего перед центробанками острее встанет вопрос повышения ставок. Как минимум в краткосрочной перспективе вероятно снижение акций и доходность облигаций, пока инвесторы ищут защитные активы.

"Есть ситуация с инфляцией, и есть ситуация с Россией", – заметил Ларс Сковгаард Андерсен, старший инвестиционный стратег Danske Bank Wealth Management. Он добавил, что в случае вторжения "будут некоторые негативные последствия для рынков, но, думаю, инвесторы это учитывают".

Акции Splunk набрали 9,1% на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что Cisco Systems сделал предложение о ее поглощении более чем за 20 млрд долларов.

Бумаги производителей вакцин от коронавируса упали, поскольку волна Covid-19, спровоцированная омикрон-штаммом, сходит на нет, исходя из последних данных, тогда как американские регуляторы в пятницу сообщили об отсрочке решения об одобрении использования вакцин для детей младше пяти лет.

В Европе акции авиакомпаний попали под давление после сообщений о том, что некоторые перевозчики избегают воздушное пространство Украины. Акции бюджетного перевозчика Wizz Air упали на 6,3%, акции International Consolidated Airlines Group, владеющей British Airways, потеряли 5,6%.

В Азии Nikkei 225 понизился на 2,2%, Shanghai Composite – на 1,0%.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Alexander Osipovich, alexander.osipovich@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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