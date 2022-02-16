МОСКВА, 16 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник выросли, а цены на нефть и гособлигации снизились, тогда как Россия заявила, что отозвала часть войск с границы с Украиной, и это несколько ослабило опасения по поводу возможности военного конфликта между странами. Фондовые индексы США растут на 1-2% на рисковых настроениях

S&P 500 вырос на 69,40 пункта, или на 1,6%, до 4471,07 пункта, прервав трехдневное падение. Dow Jones Industrial Average поднялся на 422,67 пункта, или на 1,2%, до 34988,84 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 348,84 пункта, или на 2,5%, до 14139,76 пункта.

Угроза войны между Украиной и Россией в последние дни добавила геополитический элемент к и без того сложной картине для инвесторов. Инвесторам приходится иметь дело с опасениями насчет инфляции, а также признаками улучшения ситуации с перебоями цепочках поставок.

"Есть два сильных противоречивых фактора. Первый уже некоторое время влияет на рынок, это инфляция. Второй появился недавно, но активизировался в последнюю неделю, и это Россия", – заявил Дэвид Калис, менеджер Future Fund Active ETF.

Предупреждения США и их союзников о вероятности российского вторжения звучали все громче, напугав инвесторов, обеспокоенных экономическим ударом от такого конфликта и последующими санкциями в отношении российской экономики. Эти опасения несколько ослабли во вторник, после того как Министерство обороны России заявило, что часть войск, находившихся на границе с Украиной, завершили учения и возвращаются на свои базы. Тем не менее, в других регионах крупномасштабные военные маневры продолжаются.

Представители Европы и США, однако, сообщили, что не наблюдают значительного сокращения численности российских войск возле границы. Кроме того, правительство Украины во вторник заявило о возможной кибератаке на министерство обороны страны и два государственных банка.

"Не думаю, что худшее уже позади после одного хорошего дня", — сказал Винсент Дэлуард, стратег-аналитик по глобальным рынкам в StoneX.

Цены на нефть упали с восьмилетнего максимума, достигнутого в понедельник. Нефть марки Brent, международный нефтяной эталон, подешевела на 3,3%, до 93,28 доллара за баррель. Европейские цены на природный газ упали на 3,4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 2,044%, максимума с июля 2019 года.

Биткоин подорожал на 4,2% относительно уровня 42 256,83 доллара, достигнутого в понедельник в 22.00 по Гринвичу.

"Рынок верит тому, что читает в новостях, но в таких вещах нужно быть осмотрительными, – сказал Хани Редха, управляющий фондом диверсифицированных активов в PineBridge Investments. – Нужно с осторожностью относиться к подобным новостям в так называемом тумане войны".

Инвесторы продолжают анализировать усиливающуюся инфляцию и ждут мартовского заседания ФРС. Свежие данные сегодня показали, что цены, по которым производители в США отпускают товар бизнесу и другим своим клиентам, подскочили в январе на фоне перебоев, спровоцированных пандемией, и остающегося высоким потребительского спроса. Согласно данным Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI), в целом отражающий условия поставок в американской экономике, в январе с учетом коррекции на сезонные факторы вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самый резкий рост с мая 2021 года. По сравнению с январем предыдущего месяца рост цен производителей в январе составил 9,7%.

Европейские индексы выросли после резких потерь в понедельник. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 1,4%. Российский индекс MOEX подскочил более чем на 3%. Рубль укрепился к доллару на 1,2%, а украинская гривна – на 0,9%.

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти, а также крупнейшим экспортером пшеницы и крупным производителем металлов, таких как палладий, алюминий и никель. Украина также является крупным экспортером пшеницы, а по ее территории проходит ключевой транзитный маршрут для поставок природного газа в Европу.

"Наибольшее влияние это событие оказало на сырьевые товары, а через них – на инфляцию", – сказал Редха. Если конфликт приведет к росту цен на энергоносители и разгону инфляции, центральные банки могут быть вынуждены повышать процентные ставки быстрее, чем планировалось, добавил он.

Некоторые инвесторы ставят на то, что последствия этого конфликта для мировой экономики могут быть ограниченными. "В ближайшее время участники рынков будут сначала реагировать, а затем задавать вопросы, – пояснил Брайан О'Райли, директор Mediolanum International Funds по рыночной стратегии. – Однако никакие события, за исключением масштабной эскалации напряженности, в действительности не изменят траекторию движения мировой экономики".

Продолжается сезон корпоративной отчетности. Акции Marriott International подорожали на 5,8% – она отчиталась о росте выручки в 4-м квартале в два раза.

Бумаги Tower Semiconductor на бирже Nasdaq подскочили на 42%. Intel заключила сделку по покупке этого израильского производителя чипов почти за 6 млрд долларов.

В Азии фондовые рынки в основном снизились: японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng упали на 0,8%. В материковом Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%.

— Авторы Will Horner, william.horner@wsj.com, Hardika Singh, hardika.singh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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