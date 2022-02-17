МОСКВА, 17 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду закрылись разнонаправленно, демонстрируя значительное снижение в начале дня, но затем развернувшись вверх выхода протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы. Фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции

Dow Jones Industrial Average снизился на 54,57 пункта, или на 0,2%, до 34934,27 пункта, ранее в течение дня показав падение более чем на 300 пунктов. S&P 500 закрылся с небольшим повышением, на 3,94 пункта, или на 0,1%, по 4475,01 пункта, а Nasdaq Composite потерял 15,66 пункта, или 0,1%, достигнув 14124,09 пункта.

Индексы обвалились в начале дня после того, как экономические отчеты США и Великобритании указали на устойчивость инфляционного давления, тогда как представители НАТО сообщили, что не видят никаких признаков отвода российских войск от границы с Украиной.

Тем не менее, после выхода протоколов январского заседания ФРС индексы развернулись вверх. Руководители центрального банка в ходе встречи в прошлом месяце обсуждали возможность более стремительного повышения процентных ставок, что обусловлено усилением беспокойства по поводу высоких темпов инфляции.

Риторика протоколов не отличалась от недавних публичных заявлений представителей ФРС, однако инвесторы, судя по всему, испытали облегчение из-за того, что регулятор не продемонстрировал еще большей склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Участники рынка спорят по поводу того, повысит ли ФРС ставки на 50 базисных пунктов в ходе мартовского заседания, или лишь на 25.

"Руководители ФРС, судя по всему, не рассматривали всерьез возможность повысить ставки на 50 базисных пунктов в начале цикла ужесточения политики или в ходе какого-либо из оставшихся семи заседаний в текущем году", — отметил Пол Эшворт, экономист Capital Economics.

Министерство обороны России в среду заявило, что уводит войска из Крыма после завершения учений. Сообщения западной разведки о том, что Москва может вторгнуться в соседнюю страну пока не воплотились в жизнь. Генсек НАТО сказал, что Россия продолжает наращивание военных сил у границ Украины.

"Каждое новое заявление, каждая крошечная новость может подтолкнуть рынки в любом направлении", – рассказал Карстен Бржески, глава глобального отдела макроэкономических исследований ING.

Недавние данные по инфляции стали тревожным сигналом для некоторых инвесторов. Темпы роста цен в Великобритании в январе достигли максимума за примерно 30 лет. Тем временем в США розничные продажи в январе выросли на 3,8% по сравнению с декабрем, превзойдя ожидания экономистов, однако этот показатель скорректирован с учетом сезонных колебаний, а не инфляции, поэтому, по мнению ряда аналитиков, рост продаж по большей части обусловлен более высокими ценами.

Представленный отчет говорит о том, что динамика инфляции, вероятно, связана не только с денежно-кредитной политикой, заявила аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. Энергоносители дорожают, а перебои в цепочках поставок по-прежнему являются проблемой, и это тоже способствует росту цен, сказала она. "Возникают сомнения в том, что ускорение инфляции действительно будет иметь временный характер, как принято считать", — добавила она.

Рыночная волатильность на текущей неделе отражает процесс, начавшийся несколько месяцев назад, когда инвесторы стали реагировать на ускорение инфляции и перемены в денежно-кредитной политике, сказал Джозеф Амато, инвестиционный директор Neuberger Berman.

Высокорисковые активы, такие как криптовалюты и акции неприбыльных технологических компаний, первыми оказались под давлением, отметил он.

"Переоценка риска" будет самым важным фактором в текущем году, и участникам рынка следует готовиться к дальнейшей волатильности, заявил эксперт. "Мы еще не увидели ни одного повышения ставок, и рынок уже начинает немного сходить с ума", — добавил он.

"Множество различных факторов создает волатильность: инфляционный фон, неуверенность в том, что центральные банки в своих действиях опережают ее, неупорядоченное восстановление мировой экономики, баланса предложения и потребительского спроса", — пояснил Дэвид Кумбс, лондонский руководитель отдела инвестиций в смешанные классы активов в Rathbone Investment Management. По его словам, потенциальная эскалация между Россией и Украиной — это "вишенка на торте".

По словам Кумбса, эта угроза сотрясает еще неокрепший мировой рынок нефти, что, вероятно, усилит инфляционное давление. Сорт Brent вырос в цене на 1,7% до 93,66 доллара за баррель в среду, в то время как фьючерсы на природный газ в США подорожали на 9,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США завершила день на отметке 2,044%, без изменений относительно вторника.

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил менее 0,1%. Основные индексы Азии закрылись в плюсе. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,2%, а южнокорейский Kospi — на 2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%, а Shanghai Composite вырос на 0,6%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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