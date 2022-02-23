МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торги вторника заметным снижением на фоне обостряющегося кризиса вокруг Украины. Биржевые индексы Европы закрылись разнонаправленно

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,42% до 33596,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,23% до 13381,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01% до 4304,76 пункта.

После трехдневных выходных для американских бирж торговая сессия вторника стала первой возможностью отреагировать на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, перспективы ввода российских войск на их территорию и санкции, которые начали вводить США и их союзники. Американские власти признали, что экономика Соединенных Штатов также пострадает от обострения, но обещали принять меры к минимизации последствий.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.