МОСКВА, 24 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду продолжили снижаться. Инвесторы оценивают развитие украинского кризиса, который стал одним из факторов перехода S&P 500 на территорию коррекции. Биржевые индексы США коррекционно растут

Угроза войны на Украине усилила неопределенность на мировых рынках. S&P 500 упал на 72,26 пункта, или 1,8%, до 4225,50 пункта.

Украина в среду объявила чрезвычайное положение и начала мобилизацию резервистов, а также призвала своих граждан немедленно покинуть Россию.

Dow Jones Industrial Average упал на 464,85 пункта, или 1,4%, до 33131,76 пункта. Nasdaq Composite снизился на 344,03 пункта, или 2,6%, до 13037,49 пункта.

Падение было широкомасштабным: 10 секторов S&P 500 из 11 снизились. Субиндекс сектора второстепенных потребительских товаров снизился на 3,4%, субиндекс технологического сектора упал на 2,6%. Лишь субиндекс нефтегазового сектора сумел показать рост, набрав 1%.

Инвесторы говорят, что последствия для рынков акций и облигаций особенно трудно предсказать, поскольку они зависят от быстро меняющихся дипломатических и военных событий, а также от возможного влияния роста цен на энергоносители на инфляцию в западных странах.

Фондовые управляющие уже столкнулись с проблемой предстоящего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими ведущими центральными банками. Некоторые аналитики говорят, что сосредоточены прежде всего на новостях о денежно-кредитной политике.

"Геополитические события, как правило, усиливают волатильность, – сказал Майкл Антонелли, рыночный стратег компании Baird. – Они вносят шум, но это не настоящий сигнал. Реальный сигнал на фондовом рынке – это действия ФРС и процентные ставки".

Во вторник США ввели первый раунд санкций против Москвы. Президент Байден назвал действия России началом вторжения на территорию Украины. Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия и Япония также ввели или предложили ввести ограничения в отношении российских компаний, частных лиц и финансовых рынков.

"Пока участники рынка не убедятся в военном присутствии, мы можем не увидеть той реакции, которую, возможно, ожидали", – сказал Брайан О'Райли, глава отдела рыночной стратегии в Mediolanum Asset Management. – Мы находимся в режиме ожидания и смотрим, как будут развиваться события".

О'Райли добавил, что данные, указывающие на сильный экономический рост, помогают фондовому рынку более спокойно реагировать на геополитический кризис. Во вторник компания IHS Markit сообщила, что ее составной индекс менеджеров по снабжению в США вырос в феврале до двухмесячного максимума – это говорит о том, что экономика набирает обороты.

Акции Overstock.com подскочили на 23%, после того как компания превысила ожидания по прибыли. Акции ретейлера TJX Companies, который не оправдал прогнозов по выручке и прибыли, упали на 4,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,947% до 1,976%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,3%. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,9%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%.

Цены на нефть стабилизировались, тогда как в начале неделе резко выросли в ответ на развертывание российских войск. Фьючерсы на нефть марки Brent, мировой нефтяной эталон, закрылись почти без изменений, по 96,84 доллара за баррель. Фьючерсы на природный газ в Европе продолжили рост после того, как Германия во вторник приостановила сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который идет напрямую из России.

Торгующиеся в США акции компаний, связанных с Россией, снизились. Акции Gazprom PJSC упали на 13%, акции Yandex NV упали на 14%.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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