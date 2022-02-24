МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ключевой индекс Nikkei в ходе торгов на Токийской бирже рухнул более чем на 600 пунктов, снизившись впервые за 15 месяцев ниже отметки в 26 тысяч пунктов на новостях об Украине, свидетельствуют данные телеканала NHK. Биржи Европы уверенно растут на финансовой отчётности компаний

Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 627,72 пункта до уровня 25821,89 пункта. Последний раз падение ниже отметки в 26 тысяч пунктов фиксировалось в ноябре 2020 года.

"После того, как президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил о проведении специальной военной операции по защите населения на востоке Украины, градус напряженности повысился. Будущие события остаются чрезвычайно неоднозначными", — прокомментировал динамику телеканалу представитель биржи.

Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.