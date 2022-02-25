МОСКВА, 25 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг активно восстанавливались, так как инвесторы скупали технологические акции после вторжения России на территорию Украины. Основные фондовые индексы Европы упали по итогам торгов

Акции упали после атак на ряд украинских городов, тога как нефть, золото и гособлигации росли в цене. Тем не менее, оптимизм инвесторов вырос после того, как президент США Байден объявил о новых санкциях против российских элит, принадлежащих государству предприятий и банков. Евросоюз объявил о введении собственных санкций.

"Агрессия российского президента Владимира Путина на Украине дорого обойдется России, экономически и стратегически", — сказал Байден.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 63,20 пункта, или 1,5%, по 4288,70 пункта. Nasdaq Composite вырос на 436,10 пункта, или 3,3%, по 13473,59 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 92,07 пункта, или 0,3%, до 33223,83 пункта.

Российский доллар ослаб против доллара США на рекордные 4,5%, а российский индекс МосБиржи MOEX упал примерно на треть. Центробанк РФ заявил, что начнет интервенции на валютном рынке и запретил короткие продажи.

Цены на нефть марки Brent в ходе торгов превысили 100 долларов за баррель впервые с 2014 года и закрылись с повышением на 2,24 доллара, или 2,3%, по 99,08 доллара за баррель. Цены на нефть WTI в США также выросли.

Российская атака – быстро осужденная президентом Байденом – усиливает давление на мировую экономику, и без того страдающую от сбоев в цепочках поставок и самой высокой за последние годы инфляции. Основное экономическое воздействие ожидается в Европе.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась с 1,976% до 1,969%.

Наибольший рост на S&P 500 показали технологический и потребительский секторы, на 3,5% и 2,5% соответственно. Акции Netflix выросли на 6,1%, акции Twitter – на 6,8%, акции Alphabet – на 4%.

Фьючерсы на природный газ в Европе подскочили на 50%, а базовые цены на алюминий и никель – два металла, крупным производителем которых является Россия, – поднялись до самых высоких уровней примерно за десять лет. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу также выросли до многолетних максимумов, поскольку и Россия, и Украина являются крупными производителями зерна.

" В Европе уже очень давно не было серьезного военного конфликта, поэтому для такого случая просто нет руководства к действию, – сказал Грегори Пердон, инвестиционный директор Arbuthnot Latham. – С прошлого вечера многое изменилось".

Цены на золото и американские гособлигации, обычно повышающиеся в стрессовые периоды, выросли. Наиболее активные фьючерсы на золото повысились на 0,8% примерно до 1925,10 доллара.

Доллар укрепился, индекс доллара WSJ поднялся на 0,8%. Валюты, считающиеся надежными, в частности иена, также повысились. Биткоин вернул утраченные ранее позиции, повысившись на 2,2% до 38 395,65 доллара.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,3%. Гонконгский Hang Seng снизился на 3%, японский Nikkei Stock Average закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года.

— Авторы Hardika Singh, hardika.singh@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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