Основные фондовые индексы США закрылись ростом после введения новых санкций против России
МОСКВА, 25 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг активно восстанавливались, так как инвесторы скупали технологические акции после вторжения России на территорию Украины.
Акции упали после атак на ряд украинских городов, тога как нефть, золото и гособлигации росли в цене. Тем не менее, оптимизм инвесторов вырос после того, как президент США Байден объявил о новых санкциях против российских элит, принадлежащих государству предприятий и банков. Евросоюз объявил о введении собственных санкций.
"Агрессия российского президента Владимира Путина на Украине дорого обойдется России, экономически и стратегически", — сказал Байден.
По итогам торгов S&P 500 вырос на 63,20 пункта, или 1,5%, по 4288,70 пункта. Nasdaq Composite вырос на 436,10 пункта, или 3,3%, по 13473,59 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 92,07 пункта, или 0,3%, до 33223,83 пункта.
Российский доллар ослаб против доллара США на рекордные 4,5%, а российский индекс МосБиржи MOEX упал примерно на треть. Центробанк РФ заявил, что начнет интервенции на валютном рынке и запретил короткие продажи.
Цены на нефть марки Brent в ходе торгов превысили 100 долларов за баррель впервые с 2014 года и закрылись с повышением на 2,24 доллара, или 2,3%, по 99,08 доллара за баррель. Цены на нефть WTI в США также выросли.
Российская атака – быстро осужденная президентом Байденом – усиливает давление на мировую экономику, и без того страдающую от сбоев в цепочках поставок и самой высокой за последние годы инфляции. Основное экономическое воздействие ожидается в Европе.
Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась с 1,976% до 1,969%.
Наибольший рост на S&P 500 показали технологический и потребительский секторы, на 3,5% и 2,5% соответственно. Акции Netflix выросли на 6,1%, акции Twitter – на 6,8%, акции Alphabet – на 4%.
Фьючерсы на природный газ в Европе подскочили на 50%, а базовые цены на алюминий и никель – два металла, крупным производителем которых является Россия, – поднялись до самых высоких уровней примерно за десять лет. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу также выросли до многолетних максимумов, поскольку и Россия, и Украина являются крупными производителями зерна.
" В Европе уже очень давно не было серьезного военного конфликта, поэтому для такого случая просто нет руководства к действию, – сказал Грегори Пердон, инвестиционный директор Arbuthnot Latham. – С прошлого вечера многое изменилось".
Цены на золото и американские гособлигации, обычно повышающиеся в стрессовые периоды, выросли. Наиболее активные фьючерсы на золото повысились на 0,8% примерно до 1925,10 доллара.
Доллар укрепился, индекс доллара WSJ поднялся на 0,8%. Валюты, считающиеся надежными, в частности иена, также повысились. Биткоин вернул утраченные ранее позиции, повысившись на 2,2% до 38 395,65 доллара.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,3%. Гонконгский Hang Seng снизился на 3%, японский Nikkei Stock Average закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года.
— Авторы Hardika Singh, hardika.singh@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
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