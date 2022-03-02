МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,77%, до 33294,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,59%, до 13532,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,55%, до 4306,2 пункта.
В центре внимания трейдеров продолжает оставаться развитие ситуации вокруг России и Украины, рынки пытаются оценить потенциальные риски для мировой экономики.
https://1prime.ru/Index/20220302/836224905.html
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