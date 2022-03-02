МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы снижаются на фоне геополитических рисков

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,77%, до 33294,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,59%, до 13532,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,55%, до 4306,2 пункта.

В центре внимания трейдеров продолжает оставаться развитие ситуации вокруг России и Украины, рынки пытаются оценить потенциальные риски для мировой экономики.