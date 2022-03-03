МОСКВА, 3 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые индексы подскочили в среду вместе с ценами на нефть. Инвесторы следят за новостями об Украине и анализируют выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассказавшего о планах ФРС по повышению ключевой процентной ставки. Американские индексы растут на внутренней статистике

S&P 500 в среду вырос на 80,28 пункта (1,9%) до 4386,54, тогда как днем ранее упал на 1,6%. Dow Jones Industrial Average прибавил 596,40 пункта (1,8%), закрывшись на отметке 33891,35. Nasdaq Composite Index поднялся на 219,56 пункта (1.6%) до 13752,02.

Несмотря на продолжение войны в Украине и стремительный рост цен на нефть, внимание инвесторов в среду было нацелено на процентные ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, сказал, что на ближайшем заседании центробанка, которое состоится через две недели, предложит повысить ставку на четверть процентного пункта. Это ослабило обеспокоенность Уолл-стрита, где ожидали повышения ставки сразу на половину процентного пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду выросла до 1,862% с 1,708% во вторник, показав самый большой однодневный рост с 18 марта 2020 года.

В последние дни акции были нестабильны. Инвесторы реагируют на быстрое развитие военных событий на территории Украины, пакеты санкций, введенные Западом против Москвы, и новости о многих крупных компаниях, разорвавших связи с Россией. Конфликт спровоцировал рост цен на энергоносители и усилил неопределенность в отношении вероятного повышения процентных ставок в этом году.

В среду S&P 500 изменился на более 1% уже шестой раз за семь последних сессий, отмечает Франк Каппеллери, гендиректор брокера Instinet. Столь сильные колебания отражают хрупкость рынка, добавляет он.

С момента начала российской военной операции в Украине ведущие американские фондовые индексы сохраняли достаточную устойчивостью. S&P 500 вырос на 3,8%, а Nasdaq – на 5,5%. Правда, стремительный рост цен на нефть угрожает усилить волатильность на рынках, говорит Каппеллери.

Некоторые из текущих рыночных трендов (например, влияние нефти на динамику других активов и рост процентных ставок) не наблюдались много лет и даже десятилетий, отмечает он. Подорожание нефти создает головную боль для центральных банков, которые и без того столкнулись с самыми быстрыми темпами инфляции за десятилетия.

Рынки энергоносителей в среду продолжили быстрый рост. Цены на нефть впервые с 2014 года поднялись выше 110 долларов за баррель. Нефтеперерабатывающие предприятия отказались закупать российскую нефть, что сократило мировые поставки энергоносителей. Фьючерсы на нефть WTI закрылись ростом на 7%, по 110,60 доллара за баррель. За последние три сессии эта нефть подорожала на 21%, что является самым значительным трехдневным ростом с 18 мая 2020 года.

"Последствия для рынков будут в значительной степени зависеть от того, насколько высокими станут цены на нефть, – говорит Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. – Если цены на нефть начнут стремиться к 120 долларам, будет больше разговоров о глобальных экономических последствиях этих санкций".

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 в среду поднялся на 1,2%. В России торговля акциями и деривативами закрыта уже третий день. Российский рубль упал на 0,7% по отношению к доллару и торговался на уровне 111,25 рубля за доллар. В пятницу за доллар давали 83 рубля.

Цены подскочили и на других участках энергетического рынка, связанных с Россией. Европейские цены на природный газ выросли на 30%. По словам аналитиков, до сих пор сбои в работе трубопроводной системы Украины, через которую проходит около трети российского газа, экспортируемого в Европу, были минимальны.

В среду Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией договорились о повышении коллективной добычи в апреле еще на 400 000 баррелей в день, в соответствии с договоренностью, достигнутой в прошлом году. Ранее США и другие крупные страны-потребители нефти заявили, что они выпустят 60 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов. Международное энергетическое агентство заявило, что хотело послать "мировым нефтяным рынкам единый и сильный сигнал о том, что не допустит никакого дефицита поставок из-за вторжения России на Украину".

На рынке криптовалют биткоин, по данным CoinDesk, торговался по цене около 43 845 доллара, что примерно на 0,5% ниже вчерашнего вечернего уровня.

Фондовые индексы Азии в основном упали. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,7%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%. Южнокорейский Kopsi смог прибавить 0,2%.

— Авторы Paul Vigna, Paul.Vigna@wsj.com, Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com и Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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