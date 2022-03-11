МОСКВА, 11 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг снизились, а цены на нефть утратили отмеченный ранее прирост. Переговоры между Россией и Украиной завершились безрезультатно, тогда как инфляция в США обновила максимум за 40 лет. Фондовые индексы США снижаются после выхода макростатистики

Nasdaq Composite упал на 125,58 пункта, или почти на 1,0%, до 13129,96 пункта. S&P 500 снизился на 18,36 пункта, или примерно на 0,4%, до 4259,52 пункта. Dow Jones Industrial Average опустился на 112,18 пункта, или на 0,3%, до 33174,07 пункта.

Инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики, что в последние дни ослабило спрос на более рисковые активы. Индексы S&P 500 и DJIA остаются на территории коррекции, а Nasdaq находится на медвежьей территории.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,008% с 1,946% в среду.

"Инвесторы мечутся между надеждой и страхом, связанными с возможным прекращением огня или каким-то положительным результатом на Украине", – сказал Майк Муссио, президент FBB Capital Partners. По словам министра иностранных дел Украины, встреча российских и украинских официальных лиц в Турции не привела к соглашению о прекращении огня.

Инфляция в США в феврале достигла нового максимума за 40 лет, а индекс потребительских цен вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Розничные цены на бензин достигли рекордного уровня, что ударило по бюджетам потребителей. Аналитики предупреждают, что США и Европе грозит устойчивая инфляция и снижение темпов экономического роста, то есть стагфляция, поскольку рост цен на энергоносители приводит к сокращению расходов домохозяйств на другие товары.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что планирует предложить повышение ставки на четверть процентного пункта на следующем заседании центрального банка в попытке сдержать инфляцию.

"Перед ФРС стоит чрезвычайно сложная задача, центробанку придется балансировать между инфляцией и рецессией", – сказал Эд Кеон, главный инвестиционный стратег PGIM Quantitative Solutions.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,6%, до 109,33 доллара за баррель, а фьючерсы на сорт West Texas Intermediate упали в цене на 2,5%, до 106,02 доллара за баррель.

Нефтегазовый сектор S&P вырос на 3,0%, несмотря на падение цен на нефть. Большинство других секторов в четверг упали, причем снижение возглавил сектор информационных технологий, упавший на 1,8%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 1,7% после того, как накануне показал сильнейший процентный рост за один день с марта 2020 года. Банковский сектор индекса потерял 2,2%. Инвесторы беспокоятся насчет подверженности европейской экономики рискам со стороны России.

"Вчера на рынках произошел отскок, а сегодня уже можно наблюдать фиксацию прибыли. Никакой уверенности пока нет", – отметила Агнес Белаиш, старший аналитик по Европе в Barings Investment Institute.

Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, но указал, что может в 3-м квартале завершить свою программу покупки активов. Как ожидают инвесторы, завершение этой программы может проложить путь к повышению процентных ставок. Евро, который до заявлений центробанка снижался к доллару, укрепился на 0,2%, но затем растерял прирост.

Военная операция России на Украине вызвала сильные колебания на рынках акций, облигаций, сырьевых товаров и валют. Инвесторы пытаются оценить влияние санкций и риски сбоев в торговле и цепочках поставок.

Курс российского рубля на офшорных торгах, по данным FactSet, в среду составлял более 133 рублей за доллар. По сравнению со средой произошло укрепление курса. Оценить стоимость рубля в последние две недели стало сложнее, поскольку банкам стало труднее выполнять заказы на покупку и продажу после западных санкций и ограничений на движение капитала, введенных Россией. Российский фондовый рынок остается закрытым с 25 февраля.

Биткоин упал на 5,5% относительно уровня, зафиксированного в среду в 22.00 по Гринвичу, достигнув 39 591,05 доллара. В среду эта крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости выросла после того, как президент Байден издал указ об изучении цифровых валют – этот шаг был положительно воспринят индустрией, а скептики расценили его как отсрочку необходимого регулирования. По словам аналитиков, в отсутствие отраслевых новостей долларовая стоимость биткоина имеет тенденцию следовать за более широкими фондовыми рынками.

Основные базовые фондовые индексы в Азии подскочили. Китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi – на 2,2%, а японский Nikkei 225 – на 3,9%.

— Авторы Orla McCaffrey, orla.mccaffrey@wsj.com, Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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