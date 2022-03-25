МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок на второй день торгов после длительной паузы показывает снижение почти на 4% по индексу Мосбиржи, большинство акций скорректировались после скачка в четверг без драйверов роста, следует из данных торговой площадки. Доллар коррекционно слабеет

Индекс Мосбиржи к 13.14 мск падает на 3,95%, до 2476,75 пункта, индекс РТС — на 4,31%, до 815,87 пункта.

Вчера российский фондовый рынок открылся впервые после приостановки торгов с конца февраля. В пятницу торги в России идут в аналогичном режиме — те же 33 акции доступны на Мосбирже с 9:50 до 14:00 с запретом на короткие продажи.

Российский рынок акций по итогам первого для торгов после долгой паузы вырос на 4,4%

"Продолжаем постепенное сползание вниз, спроса среди покупателей по текущим ценам нет", — говорит инвестстратег компании "Алор брокер" Павел Веревкин.

Пятничное падение российского рынка это логичное отражение текущей ситуации. Если говорить объективно, то за месяц условия работы российских компаний ухудшились. Многие отказываются от выплаты дивидендов, для поддержания собственной ликвидности. Соответственно, как технически, так и фундаментально, у рынка нет оснований для роста", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" находятся под сильным давлением продавцов: бумаги компании падали в цене в пятницу на 17,9% и обновили минимум за 13 лет, подешевев до 25,22 рубля. К текущему моменту акции крупнейшего российского авиаперевозчика теряют 15,31% стоимости к уровню предыдущего закрытия. Акции "Аэрофлота" рухнули на торгах

Акции "Газпрома" падают на 11,11%. Также в лидерах падения — акции "Лукойла" (-8,6%), "Северстали" (-8,28%), ВТБ (-7,87%), ММК (-7,63%).

При этом растут акции "Фосагро" (+8,57%), "Новатэка" (+4,2%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,49%), акции "Роснефти" (+1,1%), обыкновенные акции "Татнефти" (+0,78%).

"Отдельно стоит рассматривать "Новатэк" и "Фосагро". Их бизнес, по сути, не пострадал от различных ограничений. "Фосагро" вовсе пользуется статусом стратегически важной компании для всего мира. Плохие прогнозы на урожай в Китае, а также риски снижения поставок из Причерноморья повышают спрос на удобрения по всему миру. В ООН даже бьют тревогу, что человечество ожидает голод. Соответственно, "Фосагро" — это одна из наиболее актуальных инвестиционных идей с реальным фундаментальным наполнением", — комментирует Кочетков из "Открытие Research".

ПРОГНОЗЫ

"Не стоит забывать что сегодня пятница – а выходные для снижения рисков многие инвесторы предпочтут переждать в деньгах", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Аналитики ГК "Финам" отмечают, что в отсутствие спекуляций нерезидентов влияние ситуации на зарубежных площадках на отечественный рынок значительно снижается. Российский рынок стал менее зависимым от внешнего фона, но будет наблюдаться чувствительность к новостям по теме экспорта энергоносителей, добавляют они.