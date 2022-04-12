МОСКВА, 12 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник. Карантин из-за Covid-19 в Китае лишь усилил неопределенность, с которой сталкиваются инвесторы в период повышения процентных ставок. Фондовые индексы Европы в основном снизились

Обеспокоенности участников рынка также способствуют военный конфликт на Украине и планы Федеральной резервной системы США по ужесточению денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией.

По итогам торгов S&P 500 упал на 75,75 пункта, или на 1,7%, до 4412,53 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 413,04 пункта, или 1,2%, до 34308,08 пункта. Nasdaq Composite снизился на 299,04 пункта, или 2,2%, до 13411,96 пункта.

На прошлой неделе Nasdaq Composite упал на 3,9%, когда официальные лица Федеральной резервной системы сообщили о своем намерении повысить стоимость заимствований и сократить баланс центрального банка для сдерживания инфляции.

Меры изоляции в Китае, влияющие на спрос на сырьевые товары, давят на нефтяные цены. Сегодня баррель марки Brent подешевел на 4,1% до 98,59 доллара. Физический рынок нефти ослабляется уже несколько недель из-за карантинных мер и запланированного высвобождения стратегических нефтяных резервов в США и других странах.

Американские государственные облигации продолжили терять в цене. Доходность 10-летних казначейских нот выросла с 2,713%, зафиксированных в пятницу, до 2,779%. Доходность росла в течение четырех из последних пяти недель.

Локдауны в Шанхае оказали давление на стоимость нефти. Цены на Brent снизились на 4,2% до 98,48 доллара за баррель.

Кроме того, как отметила Хельга Андре Мартинсен, старший нефтяной аналитик DNB Markets, НПЗ в Турции и некоторых других странах продолжают закупать российскую сырую нефть, и это снижает спрос на нефть из северо-западных регионов Европы.

На этой неделе начинается сезон отчетности за 1-й квартал, инвесторы уже в ближайшее время смогут проанализировать результаты деятельности ряда крупнейших банков и других корпораций США. JPMorgan Chase, BlackRock и Delta Air Lines должны отчитаться в среду, а Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup – в четверг.

Акции Twitter повысились на 1,7% после того, как генеральный директор компании заявил, что Илон Маск решил не входить в совет директоров. Акции Tesla, где Маск занимает пост генерального директора, упали на 4,8%.

Бумаги AT&T подорожали на 7,7%. Компания в пятницу завершила запланированное выделение кинематографического и телевизионного бизнеса в отдельную публичную компанию. Акции Warner Bros. Discovery набрали 1,3%.

Фондовые рынки за рубежом в основном также сдали позиции. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,6%, спад возглавили акции технологических компаний.

Фондовые индексы в Китае упали, так как экономический ущерб от локдауна в Шанхае и перебоев с местными поставками продолжает расти. Индекс CSI 300, который отслеживает акции крупнейших компаний, зарегистрированных на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 3,1%, а гонконгский индекс Hang Seng опустился на 3%.

"Основной причиной стал всплеск заражений", – сказал Брюс Пан, глава отдела макростратегических исследований в China Renaissance Securities. По его словам, инвесторы надеялись на меры со стороны Пекина, которые помогут противостоять последствиям замедления роста.

Опубликованные сегодня данные показали, что в марте продажи легковых автомобилей в Китае упали на 10,5%, при этом производство пострадало из-за закрытия заводов. Шанхай, центр вспышки Covid-19, в воскресенье сообщил о более чем 25 000 бессимптомных носителей коронавируса. Такие данные приводит Национальная комиссия здравоохранения.

Котирующиеся в Гонконге акции NIO упали на 11%. Производитель электромобилей заявил, что был вынужден приостановить производство после того, как была нарушена работа некоторых его поставщиков. Акции Zhejiang Geely Holding, крупного китайского автопроизводителя, владеющего шведской компанией Volvo Cars, упали на 7,2%, а акции лидера по производству электромобилей BYD, которые котируются в Шэньчжэне, потеряли 4,5%.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Rebecca Feng, rebecca.feng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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