МОСКВА, 20 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США и доходность американских гособлигаций во вторник выросли. Инвесторы анализируют результаты компаний, из которых они надеются получить сведения о том, как бизнесы переживают сильную инфляцию. Фондовые индексы США растут на внутренних новостях

Аналитики полагают, что прибыль американских компаний продолжит расти, несмотря на более высокие издержки, и эти ожидания оказывают поддержку котировкам акций на фоне опасений относительно планов Федеральной резервной системы США продолжить повышение процентных ставок с целью борьбы с инфляцией.

S&P 500 вырос на 70,52 пункта, или на 1,6%, до 4462,21 пункта, Dow Jones Industrial Average набрал 499,51 пункта, или 1,5%, достигнув 34911,20 пункта, тогда как Nasdaq Composite, заточенный под технологическую сферу, вырос на 287,30 пункта, или на 2,2%, до 13619,66 пункта. Все три индекса во вторник показали наиболее позитивную динамику за последний месяц.

Рост носит масштабный характер: подъем наблюдался в 10 из 11 секторов S&P 500. Снизился только нефтегазовый сектор, показывавший в этом году лучшие результаты.

В число лидеров подъема входят акции компаний из сферы путешествий. Федеральный суд отменил требование о ношении масок в самолетах и в другом общественном транспорте в США. Акции American Airlines Group набрали 5,7%, акции Las Vegas Sands выросли на 4,3%, а бумаги Carnival повысились на 4,6%.

Сезон отчетности в разгаре: на этой неделе ожидаются результаты десятков крупных американских корпораций. Учитывая высокую инфляцию, инвесторы ищут признаки, указывающие на то, какие компании смогут сохранить прибыль, переложив возросшие расходы на плечи потребителей путем повышения цен.

Бумаги Johnson & Johnson выросли на 3,1% на фоне превзошедшей ожидания прибыли. Акции Travelers просели на 4,9%, несмотря на рост прибыли и повышение дивидендов.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США продолжает повышаться, поднявшись до 2,911%, максимума с декабря 2018 года, против 2,861% в понедельник.

Инвесторы распродают облигации, ожидая усиления инфляции и повышения ставок ФРС.

"Особенно болезненной областью стали инструменты с фиксированным доходом. Это худший медвежий рынок для облигаций за целое поколение", – сказал Брайан О'Райли, директор по рыночной стратегии Mediolanum International Funds.

Мысли инвесторов в течение нескольких месяцев были заняты опасениями по поводу инфляции, которая достигла максимумов за несколько десятилетий, и возможной реакции центробанков. Пока что финансовое положение компаний находится под защитой, поскольку они в основном смогли переложить возросшие затраты на потребителей. По словам инвесторов, в этом квартале ожидается более умеренный рост прибыли, поскольку компаниям сложнее продолжать повышение потребительских цен.

"Чем дольше цены будут оставаться повышенными и чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем с большей вероятностью наступит переломный момент. Компании не могут бесконечно перекладывать производственные затраты, – говорит О'Райли. – Когда-нибудь все достигнет критической точки".

Бумаги American Campus Communities подскочили на 13%. The Wall Street Journal сообщила, что Blackstone покупает владельца студенческих общежитий за 12,8 млрд долларов. Бумаги American Campus Communities подскочили на 13%. The Wall Street Journal сообщила, что Blackstone покупает владельца студенческих общежитий за 12,8 млрд долларов.

Бумаги American Campus Communities подскочили на 13%. The Wall Street Journal сообщила, что Blackstone покупает владельца студенческих общежитий за 12,8 млрд долларов.

Акции Plug Power набрали 9,8% после того, как поставщик электроэнергии из альтернативных источников заявил, что заключил сделку с Walmart для поставки водорода.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене на 5,2%, до 107,25 доллара за баррель. Золото подешевело на 1,4%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%. В Азии торги прошли неоднородно. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7% на фоне падения иены против доллара до 20-летнего минимума, а гонконгский Hang Seng потерял 2,3% под давлением акций технологических компаний. Shanghai Composite лишился 0,1%.

— Авторы Will Horner, william.horner@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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