МОСКВА, 21 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду закрылись разнонаправленно, а подъем доходности американских гособлигаций приостановился, тогда как инвесторы оценивали влияние возросшей инфляции на финансовые показатели компаний. Фондовые индексы США в основном растут на корпоративных новостях

S&P 500 снизился на 2,76 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4459,45 пункта. Днем ранее индекс закрылся с повышением на 1,6%. Nasdaq Composite опустился на 166,59 пункта, или на 1,2%, до 13453,07 пункта, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 249,59 пункта, или на 0,7%, до 35160,79 пункта.

Эта неделя на фондовых рынках началась удачно благодаря корпоративным отчетам, которые показали, что компании преимущественно смогли продолжить рост, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики и максимальную за 40 лет инфляцию. Отчетность Netflix, опубликованная во вторник после завершения регулярной сессии, разочаровала инвесторов, тогда как Procter & Gamble отчиталась о сильнейшем росте продаж за 20 лет. Инвесторы очень внимательно анализируют показатели компаний в условиях роста цен.

"Инфляция в этом году усилилась, и это приведет к проблемам для некоторых компаний. Мы пытаемся оценить ценообразовательную способность компаний, и у тех, кто ей не располагает, рентабельность может оказаться под давлением", – отметил Люк Филип, директор по инвестициям в SYZ Private Banking.

Согласно опубликованным на прошлой неделе официальным данным, индекс потребительских цен (CPI) в США в марте показал годовой рост на 8,5%, что стало максимумом с декабря 1981 года. Тем не менее, некоторые инвесторы и аналитики полагают, что недавние экономические данные могут указывать на замедление инфляции.

"Инфляция может оставаться повышенной, однако мы однозначно уже достигли пика годовых темпов роста цен", — заявила Карин Пай, портфельный менеджер Fiduciary Trust International.

Акции Procter & Gamble подорожали на 2,7% после того, как она улучшила годовой прогноз и сказала, что спрос на ее более дорогие товары держится на стабильном уровне. Акции IBM поднялись на 7,1% вслед за тем, как она отчиталась о более сильном, чем предполагалось, росте выручки благодаря облачному бизнесу.

Доходность базовой 10-летней казначейской облигации США понизилась до 2,836% против 2,911% во вторник, поменяв направление после трех дней последовательного роста. На внутридневных торгах доходность 10-летних облигаций с поправкой на инфляцию, которая служит показателем реальной базовой ставки процента, второй день подряд кратковременно стала положительной после того, как более двух лет провела на отрицательной территории. Был достигнут максимум в 0,035%, а затем она откатилась до минус 0,082%.

Бумаги Netflix обвалились на 35%, зафиксировав сильнейший однодневный спад с 2004 года. Компания сообщила, что ее база подписчиков в последнем квартале сократилась на 200 000, и в этом квартале она ожидает потерять еще 2 млн подписчиков. Коммуникационный сектор S&P 500, в который входят акции Netflix, понизился на 4,1%.

Согласно данным FactSet, рыночная капитализация Netflix в среду сократилась примерно на 54,3 млрд долларов. Во вторник капитализация компании составляла 157 млрд долларов.

"Настало время уводить инвестиции из секторов, выигравших от карантинных ограничений", – отметил Филип из SYZ Private Banking.

Баррель нефти эталонного сорта Brent подешевел на 0,4%, до 106,80 доллара. Трейдеры оценивают ослабление карантинных ограничений в Китае. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, интенсивность дорожного движения в крупных городах, таких как Пекин и Гонконг, возросла, что повысило спрос на топливо.

Тем временем средняя цена на жилье в США в марте выросла до рекордной отметки 375 300 долларов, что было обусловлено повышением ставок по ипотечным кредитам, а также дефицитом предложения на рынке недвижимости. Кроме того, согласно отчету Федеральной резервной системы США, американская экономика в начале весны демонстрировала скромные темпы роста на фоне высокой инфляции и геополитической нестабильности.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8%. Акции Credit Suisse снизились на 1,5% после того, как банк предупредил, что в 1-м квартале он, скорее всего, сообщит об убытках из-за необходимости резервировать средства на решение юридических вопросов.

В Азии основные биржевые индексы двигались разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ