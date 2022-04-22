МОСКВА, 22 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг закрылись с понижением, утратив прирост, отмеченный ранее в течение дня, после того, как распродажа гособлигаций США набрала обороты.

Инвесторам в текущем году пришлось взвешивать противоречивые факторы: признаки сильной экономической активности в США против опасений по поводу того, что Федеральная резервная система будет ужесточать денежно-кредитную политику слишком быстро и вызовет спад на американском фондовом рынке.

Многие полагают, что наблюдаемый в последние годы сильный рост на рынках акций был обусловлен экстраординарными объемами денежно-кредитной поддержки со стороны центральных банков.

ФРС готовится в текущем году осуществить еще несколько повышений процентных ставок и приступить к сокращению своего баланса активов, составляющего 9 трлн долларов. Некоторые фондовые управляющие опасаются, что из-за этого рискованным активам будет трудно сохранять тот импульс к росту, который они демонстрировали на протяжении последних нескольких лет.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в четверг просигнализировал, что центральный банк, вероятно, повысит ставки на половину процентного пункта в ходе заседания в следующем месяце.

Беспокойство по поводу ожидаемой траектории процентных ставок в четверг привело к распродаже гособлигаций США. Доходность 10-летних бумаг подскочила до 2,917%, максимума с декабря 2018 года, против 2,836% в среду.

Рост доходности американских гособлигаций может оказал давление на фондовый рынок, поскольку более высокие процентные ставки увеличивают привлекательность долговых бумаг для инвесторов по сравнению с более рискованными активами.

S&P 500 упал на 65,79 пункта, или 1,5%, до 4393,66 пункта, Nasdaq Composite опустился на 278,41 пункта, или на 2,1%, до 13174,65 пункта, а Dow Jones Industrial Average снизился на 368,03 пункта, или 1,0%, до 34792,76 пункта.

Некоторые аналитики полагают, что у фондового рынка США еще есть пространство для роста даже на фоне нормализации денежно-кредитной политики, учитывая хорошее состояние американской экономики. Согласно данным FactSet, результаты 80% уже отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 превзошли ожидания аналитиков.

"Несмотря на множество негативных макроэкономических факторов, например, российско-украинский конфликт, инфляцию и политику нулевой терпимости к коронавирусу в Китае, прибыль американских компаний остается устойчивой", – заявил Майкл Эроун, старший инвестиционный аналитик фондов SPDR в State Street Global Advisors.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 апреля понизилось до 184 000 со 186 000 неделей ранее.

Данные по занятости говорят о том, что рынок труда США в хорошей форме, отметил Эроун. "Не думаю, что повышение ставок будет играть такую уж важную роль, пока не произойдет ухудшения экономических данных", — добавил он.

Акции Tesla подорожали на 3,2%. Производитель электромобилей в среду вечером отчитался о прибыли за последний квартал в размере 3,3 млрд долларов, которая стала для него рекордной.

Бумаги American Airlines Group добавили 3,8%. Авиакомпания отчиталась о росте выручки за 1-й квартал более чем в два раза.

Акции технологического сектора, которые обычно чувствительны к изменениям в уровне процентных ставок, в четверг оказались среди аутсайдеров.

Бумаги Advanced Micro Devices упали на 4,4%, тогда как акции Salesforce снизились на 4,8%.

Цены на нефть выросли на признаках сокращения добычи в России и прогресса в вопросе отказа Европы от импорта российской сырой нефти. Фьючерсы на сорт WTI подорожали на 1,6% до 103,79 доллара за баррель. Германия в среду заявила, что к концу года планирует прекратить закупки российской нефти.

Торги на зарубежных рынках проходили разнонаправленно. Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, рост возглавили туристический, досуговый и строительный секторы. Французский CAC-40 прибавил 1,4% после предвыборных дебатов, по итогам которых, судя по опросам, действующий президент Эммануэль Макрон обошел кандидата от ультраправой партии Марин Ле Пен.

В Китае фондовые индексы попали под давление опасений насчет замедления экономики из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19. Shanghai Composite упал на 2,3%, Hang Seng – на 1,3%, а японский Nikkei 225 вырос на 1,2%.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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