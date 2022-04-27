МОСКВА, 27 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы США упали во вторник. Инвесторы анализировали отчеты ведущих компаний и продолжали испытывать обеспокоенность инфляцией и последствиями распространения Covid-19 в Китае. Основные фондовые индексы Америки опускаются

Котировки постепенно снижались большую часть вторника, а к концу торговой сессии их снижение ускорилось. По итогам торгов S&P 500 упал на 2,8%, или 120,92 пункта, до 4175,20. Dow Jones Industrial Average потерял 2,4%, или 809,28 пункта, закрывшись на отметке 33240,18. Nasdaq Composite опустился на 4%, или на 514,11 пункта, до 12490,74.

Все три индекса по итогам месяца могут потерять как минимум по 4%. Nasdaq, который во вторник продемонстрировал самое большое однодневное падение с сентября 2020 года, с начала апреля снизился уже на более 12%.

Опасения по поводу новой волны Covid-19 в Китае и строгие ограничения, введенные для борьбы с вирусом, усилили беспокойство инвесторов относительно перспектив мировой экономики и усугубили волатильность в последние сессии. Растущая инфляция давит на компании и потребителей, а сигналы ФРС США о том, что она будет быстро ужесточать денежно-кредитную политику, угрожают замедлить экономический рост.

Активы, считающиеся убежищем в трудные времена, такие как казначейские облигации, испытывают давление со стороны инфляции и ожиданий ужесточения политики центрального банка США наряду с акциями, что усложняет ситуацию для инвесторов, ищущих тихую гавань во время волатильности. Золото, еще один актив-убежище, во вторник выросло в цене на 0,4%, но его котировки держатся вблизи самого низкого уровня с февраля.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 2,825% понедельника до 2,773% во вторник. Этот показатель американских бумаг держится вблизи самых высоких уровней с 2018 года, поскольку инвесторы продают гособлигации, ожидая более высоких процентных ставок.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций с коррекцией на инфляцию (реальная доходность) в понедельник приблизилась к позитивной территории, завершив торги в понедельник на уровне —0,10%, что может делать более рискованные активы менее привлекательными для инвесторов.

"В последние 18 месяцев у нас был прекрасный сценарий: рост ускорялся, а доходность облигаций падала — идеальное сочетание для рискованных активов, — отмечает Хани Редха, портфельный менеджер PineBridge Investments. — Теперь мы имеем полную противоположность".

Фьючерсы на нефть Brent во вторник выросли в цене на 2,6%, или на 2,67 доллара, до 104,99 доллара за баррель. В ходе торгов в понедельник котировки данного сорта опустились ниже 100 долларов за баррель, но в дальнейшем снова поднялись. Нефть WTI подорожала на 3,2%, или на 3,16 доллара, до 101,70 доллара за баррель.

“Цены на нефть сильно реагируют на геополитический стресс, а политические новости позитивнее не становятся", — отметил Расти Ваннеман, инвестиционный стратег-аналитик Orion Advisor Solutions.

Биткоин по состоянию на 21.00 по Гринвичу во вторник упал на 5% по сравнению с тем же временем предыдущего дня, до 38135,60 доллара.

Согласно данным Conference Board, потребительское доверие в США в апреле слегка снизилось. Заказы на товары длительного пользования – потребительские товары, предназначенные для использования в течение более трех лет, – в марте восстановились после неудачного февраля.

Индекс S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price – показатель средней стоимости жилья в агломерациях США – за год, истекший в феврале, вырос на 19,8%. В предшествующем месяце годовые темпы роста равнялись 19,1%. Ожидается, что в этом году на продажах домов скажется повышение цен и ставок по ипотеке. Как сегодня сообщило Министерство торговли США, продажи новых домов в марте сократились на 12,6% к предыдущему году.

Индекс Stoxx Europe 600 завершил торги снижением на 0,9%.

Shanghai Composite упал на 1,4%, продолжив снижение вторую сессию кряду на фоне сохраняющихся опасений относительно новых локдаунов в КНР. Во вторник Народный банк Китая обещал усилить поддержку экономики в попытке успокоить инвесторов, но этот шаг оказал лишь временное влияние на местные рынки.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%.

— Авторы Will Horner, william.horner@ wsj.com, Orla McCaffrey, orla.mccaffrey@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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