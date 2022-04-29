МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торги четверга значительным ростом котировок на корпоративном позитиве, который перевесил неожиданный спад американского ВВП. Европейские фондовые индексы завершили торги уверенным ростом

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 1,85% до 33916,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,06% до 12871,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,47%, до 4287,5 пункта.

Драйвером выступили бумаги Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), которые подорожали на 17,59%. Компания нарастила численность ежедневно активных пользователей соцсети Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская) на 4% и снизила прогноз расходов на текущий год до 87-92 миллиарда долларов с прежних 90-95 миллиардов.

Акции производителя микросхем Qualcomm поднялись в цене на 9.7% после того, как квартальная прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков.

Корпоративный позитив перевесил макроэкономический негатив. ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской