Фондовый рынок США завершил торги значительным ростом котировок на корпоративном позитиве
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торги четверга значительным ростом котировок на корпоративном позитиве, который перевесил неожиданный спад американского ВВП.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 1,85% до 33916,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,06% до 12871,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,47%, до 4287,5 пункта.
Драйвером выступили бумаги Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), которые подорожали на 17,59%. Компания нарастила численность ежедневно активных пользователей соцсети Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская) на 4% и снизила прогноз расходов на текущий год до 87-92 миллиарда долларов с прежних 90-95 миллиардов.
Акции производителя микросхем Qualcomm поднялись в цене на 9.7% после того, как квартальная прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков.
Корпоративный позитив перевесил макроэкономический негатив. ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.
* Запрещенная в России организация
** Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://1prime.ru/Index/20220429/836785688.html